- Horsens kan gøre mig til landstræner

FODBOLD: AC Horsens er gået fra et være en 1. divisionsklub med et stort økonomisk oprydningsarbejde foran sig til at være nummer fem i Alka Superligaen i løbet af de tre og et halvt år, som Bo Henriksen har stået i spidsen for klubben.

Lørdag forlængede manageren sin kontrakt med AC Horsens frem til sommeren 2021. Dermed gjorde han det også vanskeligere for sig selv at blive headhuntet til en større klub, men det har træneren ingen bekymringer om.

I AC Horsens kan han tage flere skridt mod ambitionen om at komme i spil til landstrænerposten, siger han efter kontraktforlængelsen.

- Vi skal alle sammen have drømme, vi skal alle sammen tro på, at det kan lade sig gøre at blive landstræner eller landsholdsspiller.

- Lige nu er jeg så super glad for at være et sted i mit liv, hvor jeg kan blive klogere og dygtigere, og jeg glæder mig til at udvikle mig som træner i AC Horsens.

- Man skal gå efter at blive den bedste version af sig selv, så man kan blive landstræner, men det er måske først om ti år, siger Bo Henriksen.

Derfor var det let for ham at blive enig med klubledelsen om en ny kontrakt, skønt hans nu tidligere kontrakt løb halvandet år endnu, og en ny aftale derfor ikke var presserende.

- Det er en af de nemmeste beslutninger i mit liv. Det har det været af mange forskellige grunde, men mest af den simple grund, at jeg lige nu ikke vil være noget andet sted end i AC Horsens.

- Vi er ved at få skabt noget, der er visioner i. Vi har fået bygget noget op fra grunden, og det kan blive rigtig morsomt at være en del af vores fremtid.

- Så da vores direktør og vores sportslige udvalg med vores formand i spidsen kom og spurgte, om vi skulle have en snak om fremtiden, så tog det ikke lang tid, før det hele faldt på plads, siger Bo Henriksen.

Spørgsmål: I er godt i gang med at etablere jer som superligaklub, og med din nye kontrakt kan I arbejde endnu mere langsigtet. Hvad er jeres ambitioner frem mod 2021?

- Vores grundsten er, at vi er ydmyge. Vores næste trin som klub er, ud over at vi skal blive i Superligaen, at vi kan konkurrere med dem, som vi sammenligner os med.

- Vi vil gerne sammenligne os med klubber som Sønderjyske og Silkeborg, som vi gerne vil være ligeså dygtige som rent økonomisk og kulturelt.

- Derfor skal vi være dygtige til at rekruttere spillere, og vi skal skabe et økonomisk fundament, som gør, at vi kan konkurrere på lige vilkår.

- Når det er gjort, så ser jeg store visioner, og jeg tror, at det kan lade sig gøre, at vi bliver en fast bestanddel af Superligaen, som er vores målsætning.

- Vi ender forhåbentlig med at være en klub, som ikke kommer i nedrykningsfare, mens vi i de gode år skal kunne bejle til top-6. Det tager tid, og lige nu er vores målsætning bare at overleve hvert år, for det er fundamentet for at blive bedre, siger Bo Henriksen.

