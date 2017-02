FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks sluttede godt af inden den kommende landsholdspause i ishockey, da holdet udspillede SønderjyskE og søndag vandt med 5-2 på egen is.

Holdet er stadig med i kampen om både første og andenpladsen inden de sidste fem kampe i grundspillet, men det skal ikke være fokus, mener forward Steffen Frank, der ikke får megen pause, men i stedet skal på tur til Sydkorea med landsholdet sammen med holdkammeraterne Mathias Bau og Kristoffer Lauridsen.

- Det er altid svært at svare på, om en pause kommer godt eller skidt. Det kan vi nok bedre svare på, når vi vender tilbage. Men lige nu er der et par småskavanker i truppen, og det kan blive passet den næste halvanden uge, siger Steffen Frank, der selv rejste videre til landsholdslejren søndag aften.

- Jeg skal forhåbentlig bruge kampene på at vise mig frem og prøve at fortsætte mit gode spil, så jeg også kan tage en masse selvtillid med mig tilbage til de sidste fem kampe i grundspillet i Frederikshavn.

- Det, der er vigtigt er, at vi tager en kamp af gangen. Vi må ikke tænke for meget over, hvor mange kampe, der mangler, eller hvilket nummer vi gerne vil ende i tabellen. Ligaen er så tæt i år, at alle kan slå alle blandt de otte hold, der går ind i slutspillet, siger han.

Første kamp efter landsholdspausen er udekampen mod Herning Blue Fox 15. februar.