- Jeg får nok i løn

THISTED: Vederlag til posterne som udvalgsnæstformænd har den forgangne periode skabt en del debat i avisspalterne og på de sociale medier. Til trods for dette besluttede flertallet i økonomiudvalget en merudgift på 260.000 kroner, som skal gå til næstformændene i økonomiudvalget og de fire stående udvalg foruden vederlag til 29 udvalgsposter.

Morten Bo Bertelsen (SF), Ib Poulsen (DF) og Jens Kristian Yde (K) stemte imod forslaget.

Nej tak

Niels Jørgen Pedersen (V) stemte for, men han gik alligevel imod strømmen ved at sige nej tak til, at han selv skal have vederlag som næstformand i økonomiudvalget.

- Som viceborgmester er jeg automatisk næstformand, så det vil ikke give nogen mening. Det er jo det samme job, en viceborgmester har, siger Niels Jørgen Pedersen.

Han bliver dog lønnet som almindeligt medlem i økonomiudvalget, men vælger altså at sige nej til 21.000 kroner ekstra i lønningsposen årligt.

491.000 kroner

Som viceborgmester får han 76.288 kroner, som formand for erhvervs-, arbejdsmarkeds-, og kulturudvalget 247.938, som menigt medlem af kommunalbestyrelsen 91.000 og sidst som medlem af økonomiudvalget 76.288. Det løber op i godt 491.000 kroner årligt.

- Samlet set er det meget, men jeg laver også et stykke arbejde for de penge, siger Niels Jørgen Pedersen.