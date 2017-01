NYKØBING: 20 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år koster det fire unge morsingboer mellem 16 og 20 år for at true en pige og hendes mor. Det har retten i Holstebro afgjort.

Truslerne blev fremsat mellem 31. juli klokken 23.45 og 1. august klokken 00.15 2016 fra en adresse i Fuglsøparken.

Her kontaktede de fire tiltalte en dengang 15-årig pige, som de kendte i forvejen, i anledning af at pigens mor to dage forinden var blevet overfaldet med kniv og efterfølgende indlagt på hospitalet.

I en række beskeder blev der fremsat trusler mod pigen og hendes mor.

"Jeg har en kniv, som gerne vil hilse på din mor. Håber din mor vil have selskab, for du bliver den næste", lød det blandt andet i beskederne.