- Jeg havde en god fornemmelse

AALBORG: Sveden haglede af den store stregspiller Simon Hald, efter han og resten af Aalborg Håndbold sent torsdag aften havde sikret sig adgang til DM-finalen.

Klubbens fjerde finale på bare syv sæsoner.

Stregspilleren var involveret i mange hårde dueller i en semifinale, der både på og udenfor banen har været hårdt spillet.

Sejren endte med at være stor på scoretavlen, men det var først i de sidste 10 minutter, at Aalborg Håndbold for alvor trak fra. Alligevel sad man hele tiden med fornemmelsen af, at det var Aalborg, der var oven på.

- Jeg havde også en god fornemmelse det meste af kampen igennem. Vi spiller generelt bare en rigtig god kamp. Vi står godt i forsvaret, og vi får skabt masser af åbne muligheder i angrebet, men i perioder brænder vi for meget, og det er egentlig det, der gør kampen tæt. For vi spillede bedre, siger stregspilleren Simon Hald, der også endnu engang sender rosende ord mod det talstærke publikum i Jutlander Bank Arena.

- Det er jo bare Danmarks bedste hjemmepublikum, og det sætter de en streg under igen i dag. Det er helt fantastisk at spille i sådan en kulisse, og de kan jo også blive afgørende i DM-finalerne, siger den store stregspiller.