- Jeg vil ha’ en mur til Mors ...

THISTED: Ulla Jessen og resten af ensemblet bag Revyraketten er tilbage på Hotel Limfjorden i Thisted, hvor der er premiere på showet fredag aften.

Igen i år lover truppen, der udover Ulla Jessen består af Peter Andersen, Randi Winther, Lars Arvad og huspianisten Hans Peter Andersen, et par timers gedigen underholdning.

Publikummet kan blandt andet glæde sig til at opleve Lars Arvad i rollen som USA’s præsident Donald Trump.

Han vil gøre Thy "great again". Og til det formål skal der bygges en mur til Mors.

- Og den kommer morsingboerne til at betale. Det bliver en fantastisk mur, siger han ...

Ulla Jessen begyndte inden sommerferien med at sammensætte repertoiret for revyraketten der efter Thisted opføres på søsterhotellerne i Herning, Næstved og Nordborg.

Ulla Jessen fortæller, at repertoiret er en munter blanding af numre, der også får en lokal tvist.

- Vi har blandt andet en situation, hvor jeg forsøger at komme ringe til Hurup Hallerne. Og det er ikke så ligetil. Man skal nemlig hele tiden trykke et nyt nummer for at komme videre, siger Ulla Jessen. Om hun kommer igennem vil vise sig ved premieren på fredag.

Derudover er der også plads til en række parodier.

Helga-Elga-Ruth

- Vi skal blandt andet møde Randi som Helga-Elga-Ruth, der besøger en numerolog for at få et nyt navn. Lars skal spille en medarbejder fra PostNord. der går det jo heller ikke så godt, smiler Ulla Jessen, der også selv er klar som "humørcoach".

- Problemet med damen er, at hun ikke rigtig selv har fattet, hvad det hele drejer sig om, smiler Ulla Jessen.

Publikummet bliver selvfølgelig heller ikke snydt for Peter Andersens "drag"-nummer. Peter Andersen er også kendt som "Drama Queen".

Af andre numre kan der nævnes et møde mellem Fyr og Bi og Gøg og Gokke.

Og så er der den lille dreng, der er allergisk mod alt...

Revyraketten har snigpremiere torsdag eftermiddag, hvor en lokal pensionistforening kigger forbi.

Til Revyraketten serveres en tre-retters menu. Efter revyen spiller H.P. Andersen op til dans. Prisen er 398 kroner pr. person.