AALBORG: 2-1 sikret i overtiden på udebane mod AGF, 3-0 hjemme over Silkeborg i Superligaen og 5-0 hjemme over Silkeborg i DBU-Pokalen.

AaB har fået en veritabel drømmestart på forårssæsonen, og træner Morten Wieghorst har da også mere end svært ved at bevare pessimismen efter tre kampe med 10 scorede mål.

- Det var vigtigt for os at tage kampen alvorligt. Vi havde lavet nogle ændringer, men kun nogle få, mens de kom med mange ændringer. Og jeg var meget tilfreds med det, jeg så. Og vi blev ved med at holde fokus i anden halvleg. Der var lige et enkelt angreb, hvor det næsten havde været for meget, hvis Flores havde scoret, hvor han rammer overliggeren. Man skal også huske at have respekt for modstanderen, og det synes jeg, at vi havde, siger Morten Wieghorst, der naturligvis erklærer sig meget glad for starten i AaB.

- Det var nok svært at drømme om mere på forhånd, end det er blevet til. Der har været en masse snak om, om vi kunne lave mål, og nu har vi lavet 10 på tre kampe. Og samtidig står vi også godt i defensiven. Så jeg er meget tilfreds, siger han.

AaB gav debut til den lejede målmand Ivan Lucic, der stod en glimrende kamp med to store redninger undervejs.

- Jeg synes, at vi fik set, at han har den kvalitet, som vi havde regnet med. Han har nogle rigtig gode redninger, men der er et par enkelte skønhedsfejl i hans afspil med fødderne. Men vi opfordrer ham til at spille med den måde, fordi vi ved, at han er en målmand, der faktisk er god med fødderne, siger Morten Wieghorst.