- Lad os bare lukke den nu

Nicholas Gotfredsen glæder sig over, at kroppen føles mere frisk end længe. Artkivfoto: Torben Hansen

HOBRO: Hobro IK kan søndag sikre sig tilbagevenden til Superligaen, hvis de selv vinder i Fredericia, og Helsingør og Vendsyssel FF samtidig spiller uafgjort - det vil give Hobro et forspring på syv point med kun to kampe igen.

- Ja, lad os bare få lukket den nu. Der er sådan set ikke nogen grund til at vente, griner forsvarsspilleren Nicholas Gotfredsen.

- Det bliver en gyser, synes jeg lidt. I 1. division kan du ikke bare kigge på tabellen og så sige: Sådan er styrkeforholdet mellem de to hold. Fredericia hænger lidt med røven i vandskorpen, og de plejer altså at spille ret godt, når de mødes os, siger han.

Han var skadet i holdets opstart og gik derfor glip af de første kampe, men på det seneste er det blevet til mere og mere spilletid for den alsidige forsvarsspiller, der også har det med at vise målfarlighed i perioder.

- Jeg har det rigtig godt. Mine hofter har vel nærmest ikke haft det bedre i fem år, og jeg er bare glad for de minutter, det er blevet til på det seneste. Jeg er jo så heldig, at han kan bruge mig på en del pladser, og det har da også været med til at give lidt ekstra spilletid, siger Nicholas Gotfredsen, der mener, at Hobro-mandskabet ser rigtig godt ud for tiden.