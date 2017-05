- Skal være glad for, at vi har haft ham

AALBORG: Han startede stille i torsdagens tredje DM-semifinale.

Aalborg Håndbolds superstjerne var kun noteret for en enkelt scoring i kampens første 28 minutter, men mod slutningen af halvlegen satte han sikkert to straffekast ind, og anden halvleg blev en ren norsk opvisning.

Sander Sagosen scorede syv gange, assisterede flere og endte som kampens absolutte stjernespiller, da Aalborg sikrede sig adgang til DM-finalen imod Skjern.

- Det gør jo bestemt ikke noget, at vi har en af verdens absolut bedste håndboldspillere på holdkortet, siger direktør Jan Larsen med et stort grin.

- Han spiller jo helt igennem fantastisk. Kampen viser bare, at man ikke kan holde så god en spiller nede over en hel kamp. Han er 21 år gammel, men intelligensmæssigt spiller han som gut på 35 år. Vi skal bare være glade for, at vi har fået lov til at have ham her i klubben i et par år, siger direktøren om nordmanden, der efter denne sæson skifter til det franske storhold Paris SG.

I finalen venter Skjern Håndbold, der slog sig videre efter kun to kampe mod sæsonens overraskelse Ribe-Esbjerg.

- Selvfølgelig skal vi gå efter guldet nu. Sådan skal det være, og det bliver jo bare endnu et brag. Men allermest er jeg stolt af de fire finaler på syv år. Det er synes jeg er rigtig godt klaret, siger Jan Larsen efter sejren på otte mål.