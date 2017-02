AALBORG: Aalborg Håndbold er godt på vej til at gøre bysbørnene fra Aalborg Pirates selskab som vinder af grundspillet i hver deres sportsgren.

Torsdag aften rullede aalborgenserne hele maskineriet ud, og HC Midtjylland blev besejret med hele 34-19 i Jutlander Bank Arena.

Dermed er Aalborg Håndbold fem point foran de nærmeste forfølgere i 888Ligaen med seks kampe tilbage i grundspillet.

- Vi er da glade, men vi er jo nordjyder, så vi holder benene på jorden. Lige nu ser det rigtig godt ud, men vi ved også, at når vi når til slutspillet, så er det et helt andet spi. Nu gælder det om at få så mange point med over, siger fløjspilleren Patrick Wiesmach, der selv scorede otte gange i storsejren.

Han vedgår da også, at Aalborg Håndbold bestemt er til at regne med i denne sæson.

- Vi er da med i puljen af favoritter. Men jeg ser det stadig som et helt felt af hold, der kan ende med at vinde - måske et færre nu, hvor KIF Kolding stadig er meget svingende. Vi har før set, at nummer otte i grundspillet nærmest kan gå hele vejen, siger fløjspilleren.

Næste kamp for Aalborg er en udekamp mod Ribe-Esbjerg 6, marts.