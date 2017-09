FODBOLD: Årets første topopgør i 3F-Ligaen spilles i eftermiddag, når Fortuna Hjørring tager imod de forsvarende danske mestre og evighedsrivalerne fra Brøndby.

Begge klubber har lagt fra land i vanlig stil med lutter sejre, så det er første gang, at de finder ud af, hvor de står i det indbyrdes styrkeforhold i år.

- Umiddelbart vil jeg sige, at vi må være favoritter, for de har ikke hentet så god kvalitet ind, mens vi stort set har samme trup som sidste år. Kommer de for at spille med os, så tror jeg, at de kommer til at få det svært, men stiller de sig dybt, som de andre hold, vi møder, så kan det blive svært, og så har de selvfølgelig noget mere offensivt at skyde med i omstillinger. Men jeg tror, vi kommer til at dominere, siger træner Brian Sørensen.

- VI har domineret i alle kampe, men vi har haft lidt sværere ved at score og lukke kampene tidligt. Det skal selvfølgelig gerne blive bedre over sæsonen, siger Brian Sørensen.