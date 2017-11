- Uden kontanthjælp bliver kriminelle i banderne

KØBENHAVN: Dansk Folkepartis forslag om at fratage bandemedlemmer den offentlige ydelse er uigennemtænkt.

Det mener John Hatting, landsformand for Kriminalforsorgsforeningen, som organiserer de civilt ansatte i fængselsvæsenet.

- Jeg er fuld af forståelse for, at politikerne i Folketinget prøver med alt, de kan finde på. Men rockere og bander lever af narkopenge, og kontanthjælpen spiller en mindre roller, siger han.

- Men for dem, som er på vej ud af kriminaliteten, er den vigtig, og derfor kan forslaget være med til at fastholde folk i det dårlige selskab.

Dansk Folkeparti er kommet med forslaget, der har bred opbakning i Folketinget.

Fra regeringen lyder det, at bandemedlemmer, der har udstået sin straf, skal ned på en mindre ydelse, som minder om integrationsydelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger til DR, at han ikke er bange for at lede bandemedlemmer ud i ny kriminalitet med forslaget om at trække dem i kontanthjælp, når de har udstået deres straf.

Han håber derimod, at det vil få dem ud på arbejdsmarkedet.

John Hatting er modsat ministeren overbevist om, at hvis man tager kontanthjælpen, vil det være en måde at presse de kriminelle til at blive i bandemiljøet.

- Samtidig med at bandemedlemmerne er fascineret af det kriminelle miljø, er de også skræmt fra vid og sans. Så de vil gerne videre, siger han.

- Og de bandemedlemmer, som vil ud af kriminalitet, vil bruge kontanthjælpen som en overgang til at komme videre i deres liv.

