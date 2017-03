HJARDEMÅL KLIT: Planerne om udvidelse af Østerild Testcenter er et emne, der berører borgerne i området ganske meget.

Frustration og bitterhed blandet med en følelse af at blive løbet over ende af større magter hersker. Derfor var der inviteret til møllemodstandsmøde i Hjardemål Klit hos Ingrid Melgaard og Henrik Holm, som bor på Klitvejen 56, for de berørte borgere.

Der er planer om at udvide testcentret med yderligere tre vindmøller. To i den sydlige del af området og en i den nordlige del. Hertil kommer et ønske om ekstra højde på nuværende nordligste mølle. Det er ikke vedtaget endnu om den sidste mølle mod nord skal etableres eller ej, ej heller om den eksisterende skal gå fra at være 220 meter til 290 meter.

Om den nye mølle skal etableres, vil der i følge Torsten Schack Pedersen (V) blive taget politisk stilling til i løbet af uge 11.

Flere af mødedeltagerne lagde inden mødet ikke skjul på, at man synes, at det er frustrerende, at centret bliver større end oprindeligt planlagt.

- Vi kan næsten ikke lave noget med vores hus eller have. Og usikkerheden er simpelthen det værste, sagde Dorthe Bach.

Lasse Middelboe, som var initiativtager til mødet, kunne efterfølgende fortælle, at gruppen var blevet enige om, at hvis dele af eller hele planen gennemføres, så er det rimeligt, at der tilbydes overdragelse til handelspris samt godtgørelse til flytning.

- Desuden mener vi også, at kommunen bør beskytte lokalbefolkningen, sagde Lasse Middelboe.