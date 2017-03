HJØRRING: Vendsyssel FF indledte foråret i 1. division med en målløs kamp på hejmmebane mod Fremad Amager.

Det var en kamp, som vendelboerne dominerede, men de fik ikke udnyttet de ellers ret så store chancer undervejs i kampen.

- Jeg synes, det var en rigtig god indsats. Vi er blevet meget svære at spille imod, synes jeg, man kan se allerede nu, og vi giver ikke mange chancer væk. Vi havde chancerne for mål, og de tre point ville have været rare. Men indsatsen kan jeg ikke sætte en finger på, siger den nye cheftræner Erik Rasmussen, der har set sit hold spille til nul to gange.

Han fik desuden givet debut til Shadrach Eghan på den offensive midtbane grundet skader i offensiven.

- Jeg synes, vi fik set, at han er en virkelig god fodboldspiller, der kan nogle ting med bolden. Jeg vidste jo godt, at han ikke var 100 procent klar, men den risiko valgte jeg at løbe, siger cheftræneren.

Det uafgjorte resultat betyder dog, at Vendsyssel FF rykker en enkelt plads ned i 1. division. Roskilde gik forbi, mens Vendsyssel på tredjepladsen er á point med Skive.