HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold fortsætter i aften det hårde kampprogram, når holdet på udebane gæster topholdet i 888Ligaen, Skjern, der ligesom aalborgenserne også har travlt med masser af kampe i Champions League.

- Det bliver uden tvivl en hård kamp, for Skjern har spillet rigtig godt i både ligaen og Champions League. De har fået en meget stærk keeper i Emil Nielsen, der virkelig har gjort det godt. Og i Tandri Mar Konradsson har de fået en playmaker, der virkelig har løftet deres offensive spil, siger Aalborg-træner Aron Kristjansson, der naturligvis heller ikke har glemt landsholdsfløjen Anders Eggert.

- Der har de en venstre fløj, som jo ikke brænder ret mange chancer, så frem for alt gælder det om, at vi ikke må åbne for meget op ud til fløjen, men det er også svært, fordi de på backen har Marcus Olsson, som vi jo også skal holde øje med. Så det er et godt hold, men vi vil gøre alt for at tage point dernede, siger han.

Aalborg Håndbold vandt deres seneste ligakamp med 24-23 efter et brag af en tæt kamp imod Bjerringbro-Silkeborg - trods det fortsatte savn af fire skadede spillere.

- Jeg har været meget glad for den måde, som samtlige spillere har ageret på i den her periode. Der er virkelig blevet rykket tæt sammen, og alle spillere har præsteret på højt niveau. Vi har spillet klogt og undgået at lave fejl, men vi er selvfølgelig klar over, at vi i hver kamp tærer på ressourcerne hos de samme spillere, siger Aron Kristjansson.