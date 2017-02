HOBRO: Det endte med et nederlag, da Thisted FC lørdag spillede testkamp mod Hobro på kunstbanen ved DS Arena.

Men træner Bo Zinck kunne alligevel være godt tilfreds med sit mandskab, der gik til pausen med en føring på 1-0 og dermed i tre halvlege har spillet bedre end eller lige op med nummer et og to i 1. division.

- Det synes jeg borger for en vis kvalitet i vores trup. Jeff Mensah var bedre her, end han var mod Vendsyssel, og han skal nok blive et plus. Når jeg selv skal sige det, så er han meget godt hentet, siger træner Bo Zinck.

Mange har travlt med at gøre Thisted FC til favoritter i oprykningsspillet, og det passer Bo Zinck glimrende.

- Det har jeg det faktisk mere end fint med. Hvis folk har så travlt med at kigge på os, så betyder det måske også, at de bruger mindre tid på at passe deres egen butik. Selvfølgelig er det også et pres, men presset mærker vi primært internt, fordi vi selv har store ambitioner, siger Bo Zinck.