RUNGSTED: Det blev ikke til et trofæ for det mandskab, der ellers har været det bedste i dansk ishockey i år, da Aalborg Pirates tabte finalen i Metal Cuppen med 3-0 til Rungsted søndag aften.

I en intens dyst med masser af hårde tacklinger og deraf også mange udvisninger havde aalborgenserne hele syv gange chancen i overtal - den ene gang endda i hele fem minutter efter en game misconduct straf til veteranen Morten Green - men ikke en eneste gang formåede piraterne at sætte pucken i nettet.

- Vi får bare ikke scoret. Jeg synes egentlig, at vi skaber chancerne, men vi kan bare ikke få pucken ind. Og det er selvfølgelig noget, vi skal have arbejdet alvorligt med med tanke på, at der venter et slutspil lige om hjørnet, siger forward Mikkel Højbjerg.

Tirsdag spiller Aalborg Pirates den sidste kamp i grundspillet på hjemmebane mod Frederikshavn, og derefter skal holdet som det første vælge modstander i kvartfinalen.

Mange har spekuleret i at, piraterne vil vælge Rungsted, fordi de inden søndagens finale havde vundet samtlige opgør mod Rungsted i denne sæson.

Men det vil spillerne ikke kommentere på.

- Jeg kan ikke sige, om det her nederlag betyder noget. For vi har ikke besluttet os endnu, siger Mikkel Højbjerg.