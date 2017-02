AALBORG: AaB-træner Morten Wieghorst får sin debut i en tællende kamp, når AaB søndag gæster AGF i den første kamp i foråret.

Forude venter fem ekstremt vigtige kampe, der nærmest kan betegnes som knald eller fald. Derefter deles Superligaen i et medaljeslutspil og et nedrykningsspil, og en lang række klubber handler det om at skrabe point ok sammen til at komme blandt de seks bedste.

Hvad det angår, var det ikke dumt for AaB, at SønderjyskE løb ind i en øretæve på udebane mod Esbjerg fredag aften, da sønderjyderne inden foråret er fire point foran AaB og med i gruppen blandt de seks bedste hold.

- For os handler det om at fokusere på vores egen indsats. Vi ved, at vi skal ud og levere en god indsats, og gør vi det, så har vi også kvaliteten til at tage en sejr i Aarhus. Men hvis vi ikke leverer, så nytter det jo ikke noget at SønderjyskE har tabt, for så kan vi selv risikere at rende ind i et nederlag, siger træneren.

- Vi ved, at der venter fem ekstremt vigtige kampe fra start, og at vi skal præstere fra den første kamp. Og det håber vi på at gøre, siger Morten Wieghorst.

- Jeg synes, vi rent spillemæssigt er på rette vej. Jeg synes, vi i de sidste testkampe er lykkedes med at spille fodbold, som AaB gerne skal gøre det. Fodbold, hvor vi er spilstyrende og chanceskabende, og vi er også blevet bedre til målscoringen, som var et problem i efteråret. Vi lavede to flotte mål mod Odds i mandags, og vi har også skabt flere chancer. Desuden har vi arbejdet defensiv, og jeg synes, vi er lykkedes fint med at holde modstanderne fra chancer, siger han.