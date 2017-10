FODBOLD: Efter en periode med svingende resultater er Hobro IK klar til at bevise, at de er gjort af solidt superligamateriale, når de gæster SønderjyskE i Haderslev.

Sidste søndags triumf over det førende hold, gav blod på tanden, og Martin Mikkelsen er ikke i tvivl om, at holdet har mange sejre i sig endnu.

- Efter sådan en stor præstation og sådan en stor oplevelse er det nu, vi skal vise, at vi er vindere hver gang og ikke bare en gang imellem, siger han, efter Hobro senest vandt med hele 4-0 over FC Nordsjælland.

Cheftræner Thomas Thomasberg er heller ikke i tvivl om, at hans hold kan drille sønderjyderne, og det har de tænkt sig at gøre.

- Vi håber selvfølgelig på, at vores offensiv igen, som den har gjort i mange kampe, kan frustrere modstanderen og irritere den. Vi har nogle vævre typer som kan udfordre dem, og vi har også noget fysik i front. Det håber jeg, at vi kan få i spil igen i morgen, siger cheftræneren.

Modstanderen fra SønderjyskE har ikke vundet i deres sidste ni kampe, og Thomasberg forventer, at værterne er sejrshungrende.

Det kan gøre det til en svær kamp for hobrogenserne, som bliver nødt til at tage et par skridt tilbage og arbejde hårdt for sejren.

- Hvis vi gør det, så er der chance for, at vi får spillet noget fornuftig fodbold. Det håber vi på, men allerførst så skal vi matche den fysik og energi, de kommer med, siger han.

Hobro IK er stadig uden skadede Mads Justesen og karantæneramte Rasmus Minor, når de møder SønderjyskE på udebane søndag klokken 12.00.