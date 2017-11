FODBOLD: Det er en meget skuffet Vito Hammershøy-Mistrati, der forsøger at gøre status over Hobros mangler i nederlaget mod AaB.

- Vi mangler alt. Vi spiller rigtigt skidt. Vi producerer ikke rigtigt nogen chancer. Det har noget at gøre med, at vi kommer bagud tidligt, så vi skal jagte hele vejen igennem, siger midtbanemanden, der dog også har en noget aparte delforklaring.

- Det lyder måske lidt latterligt, men lystavlen går ud efter en time eller sådan noget, og det gør, at vi ikke kan se tiden, og det gjorde det - i hvert fald for mig personligt - meget mere stressende, end det burde have været. Når vi kan se, at der mangler fem minutter af kampen, så bliver vi nødt til virkelig at presse på, og det havde vi ikke en anelse om.

Han anerkender dog, at lystavlen ikke kan gives hele skylden for nederlaget - og det måske også er lidt

- Men det er undskyldninger, og det kan vi ikke bruge til en skid. Det, jeg bider mærke i, er, at vi spiller en lortekamp, og det skal vi lave om på.