AALBORG: Det var en flok rasende frederikshavnere, der forlod isen efter nederlaget i pokalsemifinalen til lokalrivalerne fra Aalborg Pirates lørdag aften.

Aalborg Pirates’ Tobias Ladehoff scorede til 4-2 i sidste minut i en situation, hvor Frederikshavn følte, at der burde have været dømt en udvisning, og så brød temperamenterne ud i lys lue.

Mathias Bau sendte Ladehoff i jorden, og så var der gang i slagsmålet.

- Vi følte, at der burde have været en udvisning ved målet, og så er der gang i temperamentet. Men Aalborg vil selvfølgelig nok sige, at det var helt i orden, at den ikke blev dømt. Men det må selvfølgelig ikke gå så galt, som det gjorde. Vi følte, at vi havde styr på dem, men de får et dumt mål til 3-2, siger Joachim Linnet, der ellers havde bragt Frederikshavn tilbage i kampen med målet til 2-2 tidligere i tredje periode, siger Joachim Linnet.

- Vi havde momentum, da vi kom tilbage efter at have været bagud i hele kampen. Men set over to kampe er det nok i orden, at det er Aalborg, der står i finalen, siger han.

Det store slagsmål til sidst koster også karantæne, da Mathias Bau blev sendt direkte i bad med en matchstraf.