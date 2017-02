USA: Reince Priebus, stabschefen for den amerikanske præsident, Donald Trump, mødtes torsdag med Australiens ambassadør i USA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mødet fandt sted, efter at Donald Trump og Australiens premierminister, Malcolm Turnbull, onsdag angiveligt var blevet uvenner under en meget omtalt telefonsamtale.

Med ved mødet med den australske ambassadør var også Trumps rådgiver Steve Bannon.

- Hr. Priebus og Hr. Bannon havde et meget produktivt møde med den australske ambassadør i Det Hvide Hus. De viderebragte præsidentens store beundring af det australske folk, siger en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters.

De to allierede lande forsøger en forbrødring, efter at Trump natten til torsdag dansk tid ifølge Washington Post betegnede sin samtale med Malcolm Turnbull som, den "værste han har haft", siden han tog over som præsident.

Ifølge avisen afbrød den amerikanske præsident samtalen efter 25 minutter, selv om de to skulle have talt sammen i en time.

Uenigheden tog udgangspunkt i en flygtningeaftale mellem de to lande.

Turnbull forsøgte at få Trump til acceptere, at USA vil modtage 1250 flygtninge fra Australien. Det er noget, som blev aftalt under præsident Barack Obamas tid i Det Hvide Hus.

Washington Post skriver, at Trump over for Turnbull hævdede, at Australien kommer til "at sende den næste Boston-bombemand" til USA.

Dermed henviste præsidenten til de to tjetjenere, der stod bag bomberne ved Boston Marathon i 2013. Fire personer blev dræbt. Flere end 100 blev såret.

Det Hvide Hus oplyste torsdag, at Trump, på trods af en indædt modstand mod aftalen, har valgt at acceptere den.

Af respekt for Australien og landets premierminister vil Trump tillade, at USA opfylder aftalen. Det skal ske, ved at man udfører en "ekstremt" grundig kontrol af flygtningene, lød det fra Det Hvide Hus.

/ritzau/