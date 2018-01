"Kanalen" med kurs mod dansk farvand

ØSTERSØEN: Forsinkelser er normalt ikke velsete i færgefarten, men omstændighederne gjorde, at Thyborøn-Agger Færgefarts nybyggede "Kanalen" først forlod værftet i Stettin i Polen torsdag morgen klokken otte og ikke som planlagt onsdag eftermiddag klokken 15.

Overfartsleder Jens Børge Nielsen forklarer forsinkelsen med nogle administrative forviklinger af den slags, der kan forekomme på de kanter, men glæder sig over, at nybygningen i dag, torsdag over middag, var på vej over Østersøen på slæb efter Svendborg Bugser´s slæbebåd "Storesund" med kurs mod Søby Værft på Ærø.

- Vejrudsigten er fin og "Storesund" holder en fart på syv mil. Det er helt normalt til sådan en bugsering, siger Jens Børge Nielsen.

"Storesund" og "Kanalen" ventes at anløbe værftet på Ærø fredag sidst på eftermiddagen - eller senest til spisetid, siger overfartslederen, der sammen med en kollega fra Thyborøn-Agger Overfarten tager til Søby Værft for at modtage den nye færge, som skal færdigmonteres her.