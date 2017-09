10 års parløb om øl

THISTED: "Øllets dag" i morgen betyder travlhed for Thisted Bryghus.

Dels dels er bryghuset ramme om "Øllets Dag" i Thisted i samarbejde med lokalafdelingen af Danske Ølentusiaster, dels er det involveret i en anden "Øllets Dag" på JernbaneCafeen på Vesterbro i København.

Dagen markerer også 10-året for et samarbejde mellem bryghuset og cafeen

Samarbejdet har udviklet sig til et tæt venskab mellem de to virksomheder. Grundlaget for det er Thisted Bryghus LimfjordsPorter, som var det oplagte alternativ, da andre forsyningskilder med den sorte drik tørrede ud.

- Noget af det, der kan skabe loyalitet til et sted er, at man har ting på hylderne, kunderne ikke kan få alle andre steder, siger Agnete Bjørlig, som driver familievirksomheden JernbaneCafeen.

I samarbejde med Thisted Bryghus har JernbaneCafeen lavet sin egen øl der i nu to år er solgt som "7 Ekspressen" med sin egen blålige etikette.

Cafeen arrangerer desuden en årlig tur til Thy for sine kunder.

De besøger nationalparken og ser de steder, hvor mange af ingredienserne til Thisted Bryghus specialøl kommer fra - og giver en hånd med, når de samles.

Direktør Aage Svenningsen konstaterer, at JernbaneCafeen sælger "en hulens masse" af bryghusets øl.

- Men gennem årene har vi udviklet et tæt samarbejde, som vi sætter rigtig stor pris på. Det er et venskab, hvor vi hjælper hinanden og udveksler ideer og holdninger til og omkring øl og vores produkter, siger Aage Svenningsen.