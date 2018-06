10 flere sygeplejestuderende i Thisted

THISTED: Efter sommerferien får 36 nye studerende mulighed for at starte på sygeplejeuddannelsen i Thisted. Det er 10 flere end hidtil.

UCN, som står for uddannelsen, har fået ja fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse til at øge optaget i Thisted, hvor man har oplevet stigende interesse sygeplejerskeuddannelsen. Alene til kvote 2 kom der 95 ansøgninger, og derfor forventer UCN, at det ikke bliver noget problem at besætte alle 36 studiepladser.

Sygehuset i Thisted, der nu er en del af Aalborg Universitetshospital, har haft svært ved at rekruttere det nødvendige antal sygeplejersker. Universitetshospitalet har derfor samarbejdet med UCN om at søge om de ekstra studiepladser.

- Det er positivt, at vi både kan imødekomme behovet fra sygehuset og fra de studerende, hvor der er mange kvalificerede ansøgere, fortæller Lene Augusta Jørgensen, rektor på UCN.

Via kvote 1 er der mulighed for at søge ind på uddannelsen frem til 5. juli. Det nye hold sygeplejestuderende har studiestart 3. september 2018.