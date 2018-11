10 ud af 11 butikker solgte alkohol til børn

DANMARK: Organisationen Alkohol & Samfund sendte fredag aften - aftenen hvor Tuborgs Julebryg kommer på gaden - to 13-årige piger ud for at teste, hvor mange butikker der kontrollerede alder, når der skulle købes alkohol.

Testen blev foretaget i Indre By i København og ifølge organisationen solgte 10 ud af 11 steder alkohol til de 13-årige.

- J-dag er massivt markedsført, og det betyder, at der er ekstra mange mennesker i byen, skriver direktør i Alkohol & Samfund, Peter Konow, i en pressemeddelelse.

- Når butikkerne hopper med på sådan et event, bør de derfor være ekstra opmærksomme på at overholde loven. Og det kan de kun, hvis de spørger alle om id.

Kun et enkelt sted fredag spurgte man om alder og nægtede at sælge alkohol til de unge.

Der er tale om en test af otte 7-Eleven-butikker, en mindre kiosk og to Netto-butikker, hvoraf en sagde nej.

- Det er naturligvis helt uacceptabelt, at det er sket. På forskellige områder arbejder vi kontinuerligt med at sikre at samtlige medarbejdere altid spørger efter id, når der sælges produkter, som er reguleret med minimumsalder.

- Det er en fortløbende proces, og med en stor medarbejderstyrke er det en stor opgave altid at sikre, at nye medarbejdere oplæres i de gældende regler.

- Men det er ikke til diskussion - 7-Eleven skal naturligvis håndhæve reglerne, og vi vil stramme yderligere op omkring dette, skriver administrerende direktør for 7-eleven i Danmark, Jesper Østergaard, i en kommentar.

Ifølge Alkohol & Samfund er J-Dag langt fra den eneste dag på året, hvor supermarkeder og kiosker ikke har styr på alderskontrollen. Organisationen skriver, at den i år har testet 211 butikker, og 154 af disse har solgt alkohol til mindreårige.

- Det er reelt en gratis omgang for butikker at sælge alkohol til unge under aldersgrænserne. Politiet sigtede i 2017 kun tre butiksejere for salg af alkohol til unge under 16 år.

- Vi mener derfor, at Christiansborg-politikerne bør kigge meget nøje på det her problem og indføre en klarere lovgivning, bedre kontrol af butikkerne og strengere straffe til de butikker, der overtræder reglerne, skriver Peter Konow.

I undersøgelsen "Unges alkoholvaner i Danmark 2017" foretaget af TrygFonden fremgår det, at 39 procent af de adspurgte 15-18-årige havde købt alkohol, de ikke var gamle nok til at købe, inden for det seneste år.

Rapporten anbefaler at hæve aldersgrænsen til 18 år og "øge håndhævelse" af loven.

/ritzau/