100 overlevere fra skoleskyderi kræver våbenkontrol i USA

En stor gruppe high school-elever, som overlevede et blodigt skoleskyderi i sidste uge i Florida, rejser til delstatshovedstaden for at presse politikerne til at stramme våbenloven.

17 af deres venner og lærere blev dræbt, og 13 andre blev såret, da den tidligere elev Nikolas Cruz åbnede ild på skolen Stoneman Douglas.

Tre busser med 100 studerende har tirsdag sat kursen mod Tallahassee, hvor Floridas parlament ligger.

De studerende har soveposer, puder og bagage med på turen til Tallahassee.

- Amerika er et våbensamfund. Det var det, som fik Nikolas Cruz til at fremstå normal. Men det er ikke normalt, at en psykisk syg har en bunke våben på sit værelse, siger 16-årige Alfonso Calderon, som deltager i turen.

Eleverne vil lægge pres på delstatens politikere. Deres håb er, at republikanerne, som har flertallet, vil overveje strengere våbenlove.

- Jeg tror faktisk, at de vil lytte til os, siger 19-årige Chris Grady.

Angrebet 14. februar ser ud til at have gjort indtryk på flere af de folkevalgte i Florida.

Men der er fortsat massiv modstand mod våbenkontrol hos statens republikanske politikere.

