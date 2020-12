1000 flere ansatte skal forbedre forhold i ældreplejen

KØBENHAVN:Regeringen er blevet enig med De Radikale, SF og Enhedslisten om at sætte 425 millioner kroner af til at forbedre forholdene i ældreplejen næste år.

Det skal sikre 1000 flere ansatte, fremgår det af aftale, som præsenteres lørdag.

- Det har været en kæmpe hjertesag for Enhedslisten, og den aftale leverer også samtidig det første reelle løft i vores ældrepleje i hvert fald i et årti, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) på et pressemøde i Finansministeriet.

I 2022 og 2023 stiger det årlige beløb til 450 millioner kroner, hvorefter beløbet i 2024 sættes op til 500 millioner kroner årligt.

Ud over flere hænder i ældreplejen skal pengene også gå til at højne fagligheden hos de ansatte.

Kommunerne skal søge om penge til at ansætte mere personale og samtidig få ufaglærte til at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse.

Forholdene i ældreplejen har været til debat i år, ikke mindst efter at TV2 sendte dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden", der viste markante svigt i ældreplejen.

Siden har der fra politisk side været ekstra meget fokus på at få forbedret forholdene for de ældre.

Pernille Skipper mener, at området er blevet forsømt i mange år.

- I år bygger vi reelt ovenpå. Der er finansieret til at beholde det nuværende niveau, og vi finder 1000 ekstra ansatte. Samtidig med at vi sørger for at få uddannelsesniveauet hævet i ældreplejen, siger hun.

1000 ekstra ansatte i ældreplejen betyder groft sagt lidt over ti flere ansatte i hver af Danmarks 98 kommuner.

Direkte adspurgt erkender finansminister Nicolai Wammen (S) da også, at der er et stykke vej at gå endnu.

- Vi bilder os ikke ind, at vi med denne finanslov løser alle problemer i ældreplejen.

- Men det er et stort skridt i den rigtige retning, at vi nu afsætter penge til, at der bliver mulighed for at ansætte flere hænder, siger han.

Både Nicolai Wammen og Pernille Skipper henviser til, at det ikke nødvendigvis kun handler om flere varme hænder, men også en kulturændring i ældreplejen.

Pernille Skipper peger på nogle af de scener, der blev vist i TV2-dokumentaren, hvor ansatte viste basal mangel på menneskelig omsorg.

- Det er jo et kulturproblem, der kan opstå, hvis man i for lang tid har for travlt til rent faktisk at se mennesker i øjnene.

- Men det er også et spørgsmål om på andre måder at øge fagligheden i ældreplejen, siger hun.

/ritzau/