11,5 mio. kr. til nationalparkcenter i Thy

THY: Kort tid før Nationalpark Thy fylder 10 år, er der nu omsider udsigt til, at det planlagte nationalparkcenter kan blive til virkelighed.

I hvert fald er realiseringen af byggeriet kommet et stort skridt tættere på en virkeliggørelse, efter at to store fonde har bevilget tilsammen 11,5 mio. kr. til formålet. A. P. Møller Fonden bidrager med 8 mio. kr., Realdania med 3,5 mio. kr.

Der mangler dog stadig 3,3 mio. kr., før finansieringen af det 31 mio. kr. dyre nationalparkcenter er i hus. Men formanden for nationalparkens bestyrelse, Torben Juul-Olsen, håber, at det nu vil lykkes at finde de sidste millioner til byggeriet, der skal opføres i en klit i udkanten af Nr. Vorupør.

Selv om der er gået 10 år, siden Nationalpark Thy i 2008 åbnede som den første af Danmarks nu fem nationalparker, står Thy stadig til at få landets første, nybyggede nationalparkcenter.