Live: FC Nordsjælland - Vendsyssel FF

FODBOLD: Vendsyssel FF har vundet sæsonens to første kampe i Superligaen, og cheftræner Jens Berthel Askou har heller ikke fundet anledning til at lave ændringer forud for søndagens udekamp mod FC Nordsjælland.

Vendsyssel-træneren giver således genvalg til de 11 spillere, der er startet på banen i sejrene over OB og Esbjerg.

Vendsyssels opstilling (4-1-4-1): Nicolai Flø - Alexander Juel Andersen, Søren Henriksen, Jakob Hjorth, Daniel Christensen - Mikkel Frankoch - Lucas Jensen, Moses Opondo, Morten Knudsen, Washington Brandao - Sebastian Czajkowski

Der er kampstart klokken 12 på Right to Dream Park i Farum, og du kan følge kampen live herunder.