11 nordjyder anholdt for indbrud for millioner: Derfor blev de løsladt

NORDJYLLAND: 11 formodede indbrudstyve blev tirsdag anholdt i en storstilet aktion, hvor Nordjyllands Politi ransagede 30 adresser.

På adresserne fandt politiet forskellige tyvekoster - blandt andet designermøbler og kontakter - samt narko. Efter de 11 mænd, der er i alderen 25 til 44 år, var blevet afhørt af politiet, blev de alle sigtet for omfattende indbrudskriminalitet - og derefter løsladt.

Det har vækket harme på de sociale medier, hvor flere brugere udtrykker undren over, at politiet ikke har forsøgt at få mændene varetægtsfængslet.

Og det forstår politikommissær Sune Myrup godt, men der var kort og godt ikke grundlag for at begære mændene fængslet, fortæller han.

Det siger retsplejeloven

Betingelserne for at en sigtet kan varetægtsfængslet findes i retsplejeloven. Helt overordnet skal der være begrundet mistanke for, at den sigtede har begået noget kriminelt, og så skal mindst en af tre betingelser være opfyldte:

- At der er risiko for, at den sigtede stikker af

- At der er risiko for, at den sigtede begår ny kriminalitet, hvis han er på fri fod

- eller at der er risiko for, at den sigtede påvirker efterforskningen.

Grundlaget var der ikke

Det er ofte den sidste betingelse, der medfører varetægtsfængsling i sager om indbrud. Men i dette tilfælde mener politiet at have så meget styr på efterforskningen, at grundlaget er væk.

- Vi mener ikke, de kan påvirke efterforskningen, fordi vi har anholdt så mange, inklusiv eventuelle medgerningsmænd. Derudover mener vi, at vi har sikret os alle tyvekostene, fortæller Sune Myrup.

Politiet har heller ikke vurderet, at der er risiko for, at de 11 mænd vil begå ny kriminalitet.

- Ingen af de sigtede er prøveløsladte eller har nylige domme bag sig, og derfor mener vi ikke, at der er grundlag for at varetægtsfængsle på risikoen for gentagelse, siger politikommissæren.

Endelig har politiet heller ikke vurderet, at der er risiko for, at mændene stikker af fra retsforfølgningen.

- Det er en betingelse, vi oftest bruger, når der er tale om udlændinge. Men der er intet grundlag for at bruge betingelsen, når der er tale om danskere med fast bopæl her, siger Sune Myrup.

Retsplejeloven åbner også op for, at man kan varetægtsfængsle en sigtet af hensyn til retshåndhævelsen. Det kræver dog, at den forbrydelse, vedkommende er sigtet for, kan give mindst seks års fængsel. Tyveri har en straframme på halvandet års fængsel og i særligt grove tilfælde op til seks år, og derfor kan denne betingelse ikke komme i spil i sagen mod de 11 mænd.