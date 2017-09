11 ting du skal vide om iOS 11 på iPhone

VERDEN: Når du opdaterer din iPhone eller iPad til iOS 11 åbner sig en helt ny verden af funktioner. Det første du bemærker er designændringerne i nogle af menuerne og listerne. Oven i det kommer den nye låseskærm, Kontrolcenter, Notifikationscenter og forbedringer i kameraet samt en ny App Store.

Som altid kræver en ny stor opdatering af iOS tilvænning. De meste er som du kender, men alligevel der er forskel.

iOS 11 er landet og klar til download

Opdateringen er gratis, men ikke alle iPhones og iPads kan opdateres. Du kan her få et overblik over hvilke Apple-enheder der ikke kan opdateres til iOS 11.

Herunder finder du 11 nyheder til iOS 11 så du kan komme godt i gang med den nye version.

iOS 11 kommer installeret som standard på iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X.

iPhone 8 og 8 Plus - alt du skal vide om de nye iPhones

1. Design-ændringer

Det generelle udtryk i iOS-systemet er bevaret, men en række centrale designelementer er ændret fra iOS 11.

- Overskrifter på lister og Indstillinger er større. F.eks. i Beskeder, Seneste opkald, Mail

- Opkaldstastatur og PIN-kode indtastning er re-designet

Du vil også se en stor designændring i App Store og Apple Music.

2. Ny låseskærm

Notifikationslisten og låseskærmen smelter sammen fra iOS 11. De seneste notifikationer vises som de plejer på låseskærmen, men du vil opdage en større samhørighed mellem indholdet i notifikationsgardinet og på låseskærmen.

Det er faktisk låseskærmen du trækker ned fra toppen af telefonen.

Du kan stadig trække fra venstre mod højre på låseskærmen for at åbne widget-panelet. Dette virker fra både låseskærm og notifikationsmenuen.

Lige i starten virker det forvirrende, men det bliver hurtigt en del af hverdagen.

3. Helt nyt Kontrolcenter

Kontrolcenter der åbnes ved et swipe op fra bunden af skærmen er fuldstændigt ændret. Lys- og lydstyrke kan justeres på lodrette skydere. Der er farvende markeringer af hvilke knapper som en aktive, så overblikket er større.

Du kan tilpasse ikonerne i Kontrolcenter via Indstillinger > Kontrolcenter > Tilpas betjeningspanel.

Der mange nye genveje som f.eks. vækkeur, tidstagning og mange andre.

4. Forstyr ikke under kørsel

Når du kører bil går en iPhone med iOS 11 automatisk over i en særlig forstyr ikke tilstand. Her blokeres beskeder, opkald og notifikationer så du kan koncentrere dig om kørslen.

Det kan defineres så ens favoritkontakter modtager et autosvar om, at du kører bil og ikke vil forstyrres. Ønsker du manuel aktivering af Forstyr ikke under kørsel kan en genvej i Kontrolcenter aktiveres.

Herunder kan du se et indslag om hvordan funktionen virker. Vi har også skrevet en uddybende artikel om Forstyr ikke under kørsel hvor du kan få flere detaljer om brugen i dagligdagen.

5. Få adgang til alle dine filer

Der er ingen iCloud Drive app i iOS 11. Nu samles det hele i Arkiver (på engelsk "Files"). Her integreres alle filer (dokumenter, billeder ect.) ét sted.

Både filer fra iCloud Drive, Google Drev, Dropbox og OneDrive kan tilgås fra Arkiver. Det vil sige, at billeder og dokumenter du har på eksempelvis Google Drev kan åbnes, redigeres, deles og sendes fra telefonen.

Bruger du en Mac-computer synkroniseres dokumentfiler og filerne på Skrivebord (Desktop) i iCloud Drive. Alle de arbejdsfiler du har på Mac er altså tilgængelige på iPhone og iPad via Arkiver.

Omkring OneDrive er der lige nu den begrænsning, at det kun er dokumenterne fra ens private OneDrive, der er tilgængelige i Arkiver. OneDrive Business er ikke integreret, men mon ikke det kommer over tid.

6. Tegn og marker på screenshots

Når du tager et screenshot i iOS 11 vises det i nederste venstre hjørne et stykke tid efter. Hvis du klikker på det, får du mulighed for at tegne og markere på billedet. Herefter kan det gemmes, sendes eller deles.

7. Kameraet er forbedret

Det vigtigste omkring kameraet er nok muligheden for at redigere nøglebilledet i et Live Photo. Tidligere kunne du ikke være sikker på, at det billedet iPhone valgte som det bedste rent faktisk var det bedste. Nu bestemmer du selv.

Vi har skrevet en guide til udvælgelse af det bedste billede i Live Photo. Du kan også se videoen herunder.

Blandt de andre nyheder er en forbedring af billedkvaliteten i Portræt (kun iPhone 7 Plus). Nu understøtter Portræt også optisk billedstabilisator samt HDR tilstand og fotolys.

Prøv i øvrigt at svipe op på skærmbilledet når du har åbnet et Live Photo i Fotos. Nu kan du blandt andet lave en uendelig sløjfe ud af billedet.

8. Sundhed synkroniserer nu data

Tidligere lå ens data fra appen Sundhed lokalt på telefonen, men nu synkroniseres dataene til iCloud og kan derfor bruges på tværs af enheder.

Du vælger om data fra Sundhed skal gemmes i iCloud via Indstillinger > Apple ID (klik på dit navn og billede) > iCloud > Sundhed.

9. Undgå at reklamerne forfølger dig

I Safari browseren kan du nu undgå, at reklamerne forfølger dig fra side til side. Du ved det med at du søger efter "Køkken" på Google hvorefter køkkenreklamer ses på alle de websider du besøger.

Dette indstilles under Indstillinger > Safari > Anonymitet og sikkerhed.

Sæt kryds i "Undgå sporing mellem websteder" og "Lad ikke websteder spore mig".

10. Beskeder gemmes nu i skyen

Med iOS 11 bliver beskeder og samtaler synkroniseret via skyen. Dette kaldes for "Messages in The Cloud". Når programmet Beskeder bruges på Mac vil beskederne rejse på tværs af enhederne. Funktionen blev annonceret på konferencen WWDC.

Det skal tilføjes, at jeg i forbindelse med pre-testen af iOS 11 ikke har fået denne funktion til at fungere fuldt ud.

Under en beskedtråd ses nu forskellige integrations-ikoner som Apple Music, Spotify, App Store og en række andre. Via funktionen kan du sende en sang fra musiktjenesterne, en fil fra Dropbox eller din position via Google Maps.

11. Din iPad med iOS 11 bliver helt ny

Der er mange flere nyheder i iOS 11 på iPad. Når du opdaterer iPad til iOS 11 vil den føles som en helt nyfødt enhed. Det er den største opdatering til iPad nogensinde, lyder det fra Apple.

Her skal du lægge mærke til den helt nye menulinje (Dock). Nu kan apps fra Dock trækkes direkte op til split-skærm (to apps side om side) og åbner du eksempelvis Mail og Arkiver kan der trækkes filer direkte fra iCloud Drive, Dropbox, OneDrive m.fl. over i en mail.

Se mit store preview af iOS 11 på iPad for at få et større indblik i de nye funktioner. Læs også min store anmeldelse af iPad Pro 10.5″ med Apple Pencil.