LØGSTØR: Det er langt fra nogen selvfølge, at en by af Løgstørs størrelse har egen biograf - og har haft det næsten uafbrudt gennem 110 år.

Derfor er der også god grund til at fejre, at Løgstør Bio 11. februar har eksisteret i 110 år, samtidig med at Løgstør Bios Venner kan fejre 25 års fødselsdag.

- At Løgstør overhovedet har en biograf i dag skyldes i høj grad, at en flok frivillige i de seneste 25 år har bakket op om biografen og ved fælles hjælp har drevet den som en professionel og altid topmoderne biograf med den nyeste teknik, fremhæver biografformand Mona Jensen.

Da Løgstør BIO første gang slog dørene op 11. februar 1907 på Mikkelsens Hotel, var det en anderledes primitiv oplevelse. Indgangen gik igennem hotellets skur, der også husede toiletterne, og selve filmapparatet skulle drejes med håndkraft. For at overdøve støjen fra filmmaskinen, var der ansat en pianist, der spillede stemningsfuld musik til stumfilmene.

I årenes løb gennemgik Løgstør Bio en række renoveringer, men på trods af det måtte biografen alligevel lukke i 1991 på grund af svigtende publikumstal.

Kort efter lukningen indkaldte Kulturelt Samråd til et møde for at undersøge, om biografen kunne drives som foreningsbiograf. Der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, der fik dannet en gruppe af frivillige, som ville overtage driften af biografen. Foreningen Løgstør Bios Venner blev dannet, og allerede samme år kunne biografen igen vise film på det store lærred.

Igennem alle årene har Løgstør Bio været med på den nyeste teknik, og muslingebyens biograf var således en af de første foreningsbiografer i Danmark, der kunne vise film i 3D.

- Da alt arbejde i biografen er ulønnet, kan vi bedre end så mange andre bruge pengene til at investere i nye og bedre biografoplevelser, forklarer Mona Jensen.

I mange år har Løgstør Bio ønsket sig en ekstra sal mere, så man kan tilbyde et mere varieret filmprogram, og hvis alt går vel, kommer dét ønske til at gå i opfyldelse - netop her i jubilæumsåret.

I bio-bestyrelsen arbejdes der med meget konkrete planer om at bygge en ny biograf med to sale i tilknytning til Lanternen, byens nye kultur-, idræts- og sundhedshus.

Bestyrelsen for Løgstør Bios Venner er overbeviste om, at den synergieffekt der vil opstå ved det kommende samarbejde vil give Løgstør Bio helt nye muligheder.

- Den nye biograf forventes at stå færdig til efteråret, og i samme forbindelse er der store planer om et film- og medieværksted, hvor alle byens og omegnens borgere og filmentusiaster vil få mulighed for selv at kunne lave virkelig kreative og professionelle filmoptagelser alene ved brug af den moderne teknologi og deres egen mobiltelefon, annoncerer Mona Jensen. Biografens 110 års-jubilæum og bio-vennernes 25 års-fødselsdag markeres 11. februar med en reception i den nuværende Løgstør Bio.