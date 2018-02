Mange skolepiger savnes efter Boko Haram-angreb i Nigeria

Myndighederne i Nigeria frygter, at landet på ny er ramt af en tragedie med bortførte skolepiger efter sagen om skolepigerne fra Chibok i 2014.

111 elever fra en pigeskole savnes efter et angreb af den ekstremistiske gruppe Boko Haram, melder politiet.

Delstaten Yobes guvernør, Ibrahim Gaidam, siger onsdag aften, at "over 50" af pigerne fortsat savnes.

815 af skolens 926 elever er vendt tilbage til skolen, fortæller politichef Abdulmaliki Sumonu i delstaten Yobe.

- Resten savnes. Der er ikke oprettet en sag om bortførelse, siger Sumonu.

I den aktuelle sag er de 111 piger ifølge politichefen ikke blevet set, siden Boko Haram angreb deres skole i Dapchi for to dage siden.

Skolen blev stormet mandag morgen. Lokale har i løbet af ugen fortalt, at pigerne og deres lærere flygtede.

De savnede pigers familier er bekymrede, og de mangler information fra skolen og myndighederne, lyder det.

- Vores piger har været savnet i to dage, og vi aner ikke, hvor de er, siger Abubakar Shehu, hvis niece er blandt de savnede.

Forældre og familiemedlemmer har fået fortalt, at pigerne flygtede til nogle landsbyer. Men Shehu fortæller, at de har søgt alle de steder - uden held.

- Vi begynder at tro, at det værste er sket. Vi frygter, at det er historien om Chibok om igen, siger Abubakar Shehu.

Yobes uddannelseskommissær, Mohammed Lamin, siger, at skolen er blevet lukket.

Han tilføjer, at nogle piger er flygtet til landsbyer, der ligger op til 30 kilometer væk.

Boko Haram har benyttet gidseltagninger som våben siden 2009.

I 2014 blev 276 skolepiger bortført af gruppen i Chibok.

Ekstremisternes bortførelse af pigerne fra Chibok, der er nabostat til Yobe, gjorde Boko Haram kendt verden over.

56 af Chibok-pigerne slap væk umiddelbart efter angrebet. Og siden maj sidste år er 107 piger enten sluppet væk, eller de er blevet løsladt under aftaler, som regeringen har forhandlet med Boko Haram.

112 piger fra angrebet i 2014 holdes fortsat fanget.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fordømmer mandagens angreb, og han kalder situationen foruroligende.

- Jeg håber, at de skyldige bliver retsforfulgt. Mine tanker går til ofrene og deres kære, skriver Løkke på Twitter.

/ritzau/AFP