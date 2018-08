112: Derfor skal vi kende nøjagtig adresse

NORDJYLLAND: To borgere fortalte onsdag i NORDJYSKE om deres frustrationer, da de ringede 112 i forbindelse med branden i et sommerhusområde lørdag i Blokhus.

Borgerne følte, at opkaldet blev til en diskussion om vejnavn og husnummer frem for at der blev sendt hjælp af sted.

Og det ærgrer Østjyllands Politi, der er ansvarlig for 112-alarmcentralen i Vestdanmark, at borgerne har haft en dårlig oplevelse - for der blev handlet korrekt ved opkaldende, og de første brandbiler var allerede sendt afsted, fortæller Jesper Bøjgaard Madsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi og for 112 i Vestdanmark.

- Vi er altid kede af, når borgerne har en dårlig oplevelse med politiet. Derfor ærgrede det mig at læse to borgeres frustrationer over deres opkald til 112 i forbindelse med branden i Blokhus, siger han.

Et af kritikpunkterne fra borgerne var, at de ikke vidste, om 112-operatøren var i gang med at sende hjælp eller ej. Og det er 112-operatørens opgave at skabe ro og tryghed, når en borger ringer ind, fortæller Jesper Bøjgaard Madsen.

- Men selvom operatørerne ikke siger noget, så er de i fuld gang med at trykke på knapper og sende hjælp af sted. Derfor har vi fokus på kommunikation, så borgerne ved, hvad vi laver, og det vil vi følge op på, siger han.

Vil i dialog

Østjyllands Politi nu i dialog med borgerne for at forklare, hvorfor 112-operatørerne handler, som de gør.

Politiinspektøren har fuld forståelse for, at det kan være frustrerende at blive mødt af spørgsmål og måske en lidt bestemt tone, når man ringer ind for at få hjælp. Men det kan være nødvendigt.

- Når man ringer ind under en nødsituation, kan man nemt miste overblikket, mens adrenalinen pumper. Her er vores rolle at få de vigtigste informationer hurtigst muligt, så vi straks kan sende den rette hjælp til rette sted. Derfor kan vores medarbejdere nogle gange virke bestemte og måske skrue lidt op for tonelejet, hvis de skal have borgerens udelte opmærksomhed, siger han.

Anbefaler 112-app

Politiinspektøren fortæller, at alarmcentralen får opkald fra hele landet, og ikke automatisk kan se, hvor folk ringer fra, og noget det vigtigste er derfor at finde ud af, hvor vi skal sende hjælpen hen.

Det kan nemlig få alvorlige konsekvenser, hvis der bliver sendt hjælp til den forkert adresse, så der bruges dyrebar tid på at køre rundt i området.

- I mange tilfælde sender vi, ligesom i tilfældet med branden i Blokhus, hjælpen af sted med det samme til en midlertidig adresse i området, hvis den der ringer 112, ikke har den nøjagtige adresse. Så prøver i samarbejde med borgeren at pejle os ind på, hvor ulykken præcist er sket, siger Jesper Bøjgaard Madsen.

- Derfor anbefaler politiet at alle, at downloade 112-appen til sin mobiltelefon. Når man ringer fra den, får vi med det samme automatisk besked om, hvor præcist der bliver ringet fra. Det er en meget stor hjælp for os.