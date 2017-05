12 års fængsel for drab i Hørdum

En 54-årig mand fra Hørdum skal 12 år i fængsel for skuddrab i huset her i Hørdum. Arkivfoto

HØRDUM: Det blev til 12 års ubetinget fængsel til den 54-årige Claus Funder Rasmussen fra Hørdum for helt bevidst at have skudt og dræbt en 59-årig mand med et jagtgevær.

Den 54-årige ankede på stedet dommen til frifindelse, da han mener, at skuddet gik af ved et uheld.

Det vurderede hverken dommere eller nævninge som en mulighed, og derfor blev der dømt efter paragraf 237 i straffeloven.

Drabet skete en aften i september sidste år, hvor sønnen til den 59-årige kom hjem og fandt sin far ramt i brystet af et skud fra et haglgevær.

Dagen efter blev den 54-årige anholdt og varetægtsfængslet.

Baggrunden for drabet er ifølge præmisserne i dommen, at den 54-årige blev påvirket af de historier, som han fik om hvordan den 59-årige havde behandlet sin tidligere kvindelige samlever.

Den 54-årige blev også dømt til at betale en erstatning på godt 150.000 kroner til den 59-åriges søn, som boede sammen med sin far.