12-taller til de to første studenter i Støvring

STØVRING: Eva Sabine Kold og Benjamin Kollerup blev mandag morgen årets første studenter i Støvring.

De afsluttede begge med 12-tal i Almen Studieforberedelse (AT) og blev efterfølgende lykønsket af familier og venner. Som første studenter fulgte de traditionen med at hejse flaget sammen med rektor Jens Nielsen i det perfekte solskin.

Begge planlægger de et sabbatår, inden de bruger deres flotte studentereksamen til at studere videre. Eva planlægger et år, hvor hun skal arbejde og studere i Berlin. Benjamin skal deltage i opsætningen af musicalen "West Side Story" på Aalborg Teater her i efteråret.

Sammen med de i alt 188 3.g-elever, som over de næste par dage får hue på, går de nu nogle velfortjente festlige dage og måske uger i møde.

Det er i øvrigt den største årgang i gymnasiets historie, der nu afslutter deres ungdomsuddannelse i Støvring.