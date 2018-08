120 år gammel kro skal rives ned

HØRBY: Den 120 år gamle kro i Hørby står til nedrivning. Da den blev bygget i 1898, var Hørby en driftig stationsby og kroen et samlingspunkt. Sådan var det i mange år. Men så blev banen gennem Østvendsyssel nedlagt. Senere ophørte kro og hoteldriften.

Den sidste halve snes år er krobygningen blevet handlet flere gange.

Den nuværende ejer, virksomheden Hellasgrafisk med hjemsted på Sjælland, købte ejendommen i 2014, men vurderer nu, at en renovering af bygningerne ikke er økonomisk bæredygtig.

Bygningerne er stærkt forfaldne og har desuden været udsat for hærværk.

Tirsdag besluttede plan- og miljøudvalget i Frederikshavn at sige ja til en ansøgning om nedrivningstilladelse, selv om en del af bygningskomplekset er registreret som bevaringsværdigt.

Nordjyllands Kystmuseum går imod nedrivningen.

Museet anfører, at bygningen som kro og hotel har haft en særlig plads i stationsbyens kulturmiljø. Netop de røde teglstensbygninger som station og hotel udgør vigtige og karakteristiske elementer i industrialiseringens stationsbyer.

Kommunens center for teknik og miljø vurderer, at bygningen efter al sandsynlig blot vil forfalde og skæmme hovedgaden i Hørby, hvis den får lov at blive stående.

Ejeren har søgt kommunens pulje til landsbyfornyelse om penge til nedrivning og vil gerne sælge grunden til kommunen.