1200 timers arbejde med indhold

På 24 timer blev der udviklet 11 digitale koncepter med bud på nye typer indhold og nye måder at formidle på, da NORDJYSKE Medier i weekenden holdt hackaton.

Deltagerne var en bred skare af journalister, kommunikationseksperter, forretningsudviklere, designere og udviklere. De repræsenterede ti forskellige nationaliteter og nogle havde ikke mødt hinanden før, men dannede hurtigt hold ved at fortælle hinanden om deres idéer og tanker.

Opgaven var at komme med bud på, hvordan indhold i bred forstand skabes fremover. NORDJYSKE Medier afprøvede hackaton-modellen, hvor idérige mennesker med forskellig baggrund samles for på kort tid at konkurrere om at komme med idéer, for at få inspiration til nye måder at arbejde på og tænke indhold på.

De 11 koncepter spændte bredt fra analyseværktøjer til tekst over platforme til at ramme brugerne præcist til brugergenereret indhold.

Vinderkonceptet blev skabt af "Team Tello" med seks deltagere med seks forskellige nationaliteter, som ikke havde mødt hinanden før. Deres idé byggede på at skabe en videoplatform for at fortælle historier sammen.

- Konceptet Tello vandt, fordi det er en idé, hvor flere brugere på et socialt medie involveres i sammen at skabe indhold fra en begivenhed på en måde, hvor den skabte historie giver mening både for brugerne og for medier og skabes med udgangspunkt i leg og gamification, siger chefredaktør ved NORDJYSKE Medier, Lars Jespersen, der var en af de fire dommere.

Uffe Koch, deltager og 1. præmievinder siger:

- Vi lever i en tid hvor der bliver genereret mere og mere indhold hver dag, og tilliden til "gamle" medier samtidigt falder. Så det er uendeligt vigtigt, at vi engagerer os og bidrager til at skabe den medie-verden vi gerne vil have. Det er en fantastisk oplevelse, at man på 24 timer kan møde folk, man ikke kender i forvejen, sammen skabe ideer og udvikle dem til prototyper med hele forretningskoncepter, præsentere dem og få feedback. Man føler sig lidt som en superhelt, når man så også vinder!

Et hackaton er en begivenhed, hvor innovative folk mødes og arbejder intensivt om at udvikle et nyt koncept eller et nyt produkt indenfor et specifikt emne. Omdrejningspunktet for The Future of Content Hackaton er, hvordan mediebranchen - i den bredeste forstand - kan udvikle sig.