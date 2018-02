123 mennesker meldes dræbt nær Damaskus

Over 700 mennesker er inden for de seneste 36 timer enten blevet såret eller dræbt af den syriske regeringshær i regionen, der kaldes det østlige Ghouta.

Oplysningerne kommer fra observatørgruppen Syrisk Observatorium for Menneskerettigheder, der siger, at 123 mennesker er dræbt, herunder 27 børn.

610 mennesker meldes såret under det, som kaldes "hysterisk bombardement".

Ghouta ligger i udkanten af Damaskus, den syriske hovedstad, og kontrolleres af oprørere.

- Jeg kan fortælle jer, at det var helvede. Vi så børn, der døde i vore hænder af alvorlige sår, da de kom til hospitalet, siger Mohammed, en læge på et hospital i området, til det tyske nyhedsbureau dpa.

Mandag aften sagde han, at også fire hospitaler i Ghouta var blevet beskudt.

Området har været mål for angreb i ugevis.

Det er et af de sidste områder, der fortsat kontrolleres af oprørere.

Det østlige Ghouta har i over fire år været belejret af præsident Bashar al-Assads regeringshær.

Mandag opfordrede FN til, at der omgående kommer våbenhvile i området, skriver Reuters.

Situationen er ifølge FN ved at komme ud af kontrol.

Menneskeretsgruppen mener ifølge Reuters, at det intensiverede bombardement er en forberedelse til en egentlig offensiv og invasion af enklaven.

Natten til tirsdag trængte en oprørsgruppe i byen al-Marj et angreb tilbage, siger gruppen.

Reuters skriver også, at der i det østlige Ghouta er en mindre gruppe, der tidligere har tilhørt al-Qaeda. Desuden er der flere islamistiske fraktioner.

De forskellige oprørere siger, at Syriens regering bruger tilstedeværelsen af jihadister som undskyldning for det fortsatte bombardement.

Hverken det syriske militær eller Rusland, der støtter Syriens regering, har kommenteret de seneste bombardementer.

Men Reuters skriver, at både Syrien og Rusland ofte har sagt, at de ikke går efter at ramme civile.

