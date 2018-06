1235 løber og går

BRØNDERSLEV: Stafet for Livet i Brønderslev blev lørdag gået og løbet i gang, og deltagertallet overstiger langt sidste års. 92 fightere åbnede arrangementet, og der var derefter 1235 deltagere, der løb eller gik ud på ruten i Hedelund Rhododendronpark.

Håndboldspilleren Daniel Svensson, der er ambassadør for Stafet for Livet, og Mikkel Krogh Bistrup, der begge har været ramt af kræft, fortalte om deres sygdomsforløb, inden de sluttede sig til fighterne.

Fightere er personer, der har været eller er ramt af kræft, og de tog den første æresrunde med Brønderslev Harmoniorkester i spidsen.

Lone Lønbro Jensen, der er næstformand i Stafet for Livet, håber, at arrangementet i år runder sidste års Stafet for Livet, hvor der kom 375.000 kr. ind til blandt andet kræftforskning.

I 24 timer går eller løber de 1235 deltagere den ca. 800 meter lange rute i rododendronparken, og mange har sponsorer, der betaler et fast beløb eller et beløb pr. omgang.

Lørdag aften klokken 22.30 er der lysceremoni, hvor flere hundrede lysposer stilles på scenen.

Stafet for Livet slutter søndag klokken 12.