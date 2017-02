NORDJYLLAND: Danmarks næstmest lyttede radioprogram, P4-programmet Café Hack, har over en årrække tjent mindst en million kroner på at sende radio fra forskellige destinationer rundt omkring i Danmark. Det er blevet afsløret, da Sallingsund Færgekro i sidste uge søgte om penge fra kommunen til arrangementet, idet Café Hack i alt skulle have 95.000 kroner for at optage et sommerprogram på kroen.

Det er i klar strid med DR’s regler om skjult sponsorering. Det rapporterer Radio24syv.

Café Hack produceres af det eksterne produktionsselskab SK Productions og har Café Hack-vært Søren Dahl som medejer.

Programmet sendes normalt hver søndag fra caféen Café Hack i Aarhus, men hver sommer tager programmet ud i landet for at sende sommerprogrammer.

Radio24syv har kontaktet samtlige 36 destinationer, som Café Hack har sendt fra i årene 2013 til 2016.

15 af de 36 destinationer har oplyst til Radio24syv, hvad de har betalt for at få Café Hack til at optage et radioprogram hos dem - og samtidig blive eksponeret for en million lyttere på P4.

Rundspørgen viser, at Café Hack har tjent mindst 1.181.298 kroner på uretmæssig vis over de fire somre.

Ét af de steder er Knivholt Hovedgård, hvor der 29. maj 2016 blev optaget et af sidste års sommerprogrammer, og her viser Radio 24syv’s rundspørge, at der blev lagt omkring 125.000 kroner på bordet for at få Søren Dahls populære søndagsudsendelse på besøg.

Det samlede beløb er dog reelt højere, da fire destinationer oplyser, at de har betalt et beløb, men ikke hvor meget de har betalt.

Ti destinationer er ikke vendt tilbage på Radio24syvs henvendelse, mens fem destinationer oplyser, at de ikke har betalt.

- Alvorlig sag

At opkræve penge for at sende radio rundt omkring i landet er i klar strid med DR’s regler om skjult sponsorering.

DR meldte allerede sidste tirsdag ud, at det er i strid med DR’s regler, når Café Hack opkræver penge for at sende radio rundt omkring i landet.

Det gjorde de, da Radio24syv gjorde dem opmærksom på, at Café Hack havde forlangt 67.500 for at optage et radioprogram på Sallingsund Færgekro på Mors til sommer.

Lars Daneskov, redaktør på P4, sagde i den forbindelse til Radio24syv, at DR forlangte en redegørelse fra SK Productions, selskabet bag Café Hack.

Den redegørelse får DR onsdag, og derfor vil radiochef i DR, Gustav Lützhøft endnu ikke interviewes af Radio24syv om de nye oplysninger, der viser, at Café Hack systematisk har brudt DR’s regler over en årrække og tjent mindst en million kroner på det.

Han skriver dog i en SMS til Radio24syv, at DR "ser meget alvorligt på sagen".

/ritzau/