13 personer mister livet i mudderskred i Californien

13 personer har mistet livet og mange er flygtet fra deres hjem efter voldsomme mudderskred i det sydlige Californien.

Mudderskreddet blev udløst af en storm og kraftigt regnvejr.

- Vi er kede af at oplyse, at denne hændelse indtil videre har resulteret i 13 dødsfald. Det er et resultat af den storm, der kom hertil i aftes, siger Bill Brown, der er sherif i Santa Barbara-distriktet.

Tusindvis af borgere i Santa Barbara blev tirsdag bedt om at lade sig evakuere, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kun mellem 10 og 15 procent adlød dog anmodningen, lyder det fra en talsmand fra Santa Barbaras brandvæsen.

