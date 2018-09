1307 deltog i Stafet For Livet i Fjerritslev

FJERRITSLEV: Årets Stafet for Livet i Fjerritslev blev afviklet en skøn sensommerdag på dyreskuepladsen.

- Der har været en hel fantastisk opbakning til arrangementet, fortæller formand for styregruppen, Anne Marie Holm.

Intet mindre end 1.307 deltagere og 56 fightere stillede op til start, hvilket er langt flere end sidste år, hvor Fjerritslevs frivillige for første gang arrangerede den livsbekræftende stafet. Og mens man sidste år samlede en halv million kroner ind, blev dette års stafet kendt for den utrolige stemning af fællesskab og nærhed, som selv folketingspolitiker Søren Gade blev imponeret af.

- Det er vigtigt, at vi står sammen i kampen mod kræft og vi støtter og mindes, slog formand for styregruppen for Stafet For Livet i Fjerritslev, Anne Marie Holm, fast i sin tale.

Hun havde også en særlig velkomst til alle fighterne, som med deres gule T-shirts symboliserede de, der har kræft, eller dem, som har haft det.

- Stafet for Livet er som et døgn i en kræftpatients liv. De lyse og de mørke timer, varmen og kulden, fællesskabet og ensomheden, glæden og sorgen.

Hovedtaleren Søren Gade har selv stået i den svære situation at miste sin hustru og sin mor på grund af kræft.

- Det er utrolig vigtigt, vi har fighterne her i dag, de er med deres tilstedeværelse med til at nedbryder de tabuer, som er forbunden med det at få diagnosen kræft, fortalte Søren Gade.

En lang række frivillige bidrog til et fejende flot underholdningsprogram. Her var der blandt andet mulighed for at høre smuk gospel fra Sing4Joy og deltage i fællessang ved Bjerget Efterskole.

Der blev tilbagelagt ca. 21.000 kilometer på de 24 timer og der blev købt over 300 lysposer. Det er allerede besluttet, at den næste stafet skal være den 31. august og 1. september 2019.