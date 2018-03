14-årig kinesisk pige får lov at blive i Silkeborg

En 14-årig kinesisk pige får alligevel lov at blive hos sin mor og stedfar i Silkeborg.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Pigen, der hedder Yiming Liu, fik for næsten et år siden at vide af Udlændingestyrelsen, at hun ikke kunne blive integreret i Danmark.

Det skete, selv om hun siden 2016 har boet sammen med sin mor og stedfar i Silkeborg og har lært dansk på under et halvt år.

Hun skulle forlade landet, lød det dengang fra styrelsen.

Afgørelsen vakte harme blandt andet hos byrådet i Silkeborg, der udsendte en støtteerklæring til fordel for familien.

Desuden blev der startet en underskriftsindsamling på nettet, hvor flere tusinde danskere bakkede op om familien.

Afslaget fra Udlændingestyrelsen blev appelleret til Udlændingenævnet, der nu er nået frem til et andet resultat.

- Vi er naturligvis lettede. Det er en kæmpe forløsning, og vi kan nu komme videre med vores helt almindelige liv. Den sunde fornuft har sejret, siger pigens stedfar, Kjeld Gaard-Frederiksen.

Han er officer og mødte sin nuværende hustru under tjeneste i udlandet.

Sammen flyttede de til Danmark, og herefter begyndte kampen for at få kvindens datter, Yiming Liu, med.

Da afgørelsen trak ud, var familien på nippet til at opgive ævred og flytte ud af landet.

Afgørelsen betyder, at Yiming Lius opholdstilladelse nu følger moren, som netop har fået sin tilladelse forlænget i yderligere tre år.

Når de tre år er gået, skal familien søge om yderligere forlængelse eller en permanent opholdstilladelse.

/ritzau/