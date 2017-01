HJØRRING: 14 bilister fik sig torsdag morgen og formiddag et klip i kørekortet, da de på Løkkensvej kørte for hurtigt gennem Gjurup ved Hjørring.

Rekorden tog en bilist, som kørte 117 kilometer i timen gennem den lille by.

Lokalpoliti i Hjørring gik mellem kokken 7.30 og 12 målrettet efter de hurtigste bilister i 60 kilometerzonen, men to bilister fik også bøder for fejl og mangler på køretøjerne og en enkelt bilist fik også en hilsen for at køre uden kørekort, oplyser politikommissær Torben Larsen fra Lokalpoliti i Hjørring.