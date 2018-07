140 boldglade børn samlet i Haverslev

HAVERSLEV: Boldglade børn og unge fra både Haverslev, Arden, Sønderup, Suldrup, Aarestrup, Rørbæk og Ravnkilde har hele ugen valfartet til Haverslev Hallen for at deltage i den årlige fodboldskole.

- Sidste år havde vi rekord med lidt over 140 deltagere, og i år sniger vi os også op på de 140. Det er rigtig flot for så lille en by, og dejligt at de unge kommer så mange steder fra, siger Jane Knudsen.

Hun er kasserer i Haverslev IFs fodboldafdeling.

I år står hun for fjerde gang i Haverslev Hallens køkken og sørger for både hjemmebagt morgenbrød, frokost og plastre til de mange fodboldspillere, deres trænere og de 30 medhjælpere.

- Jeg får hjælp af fem unge i køkkenet, og der kommer også et par damer. Og så kommer forældrene med kage, som børnene får om eftermiddagen, fortæller Jane Knudsen, der i klubben er kendt som "mormor".

Fodboldskolen er opdelt i en mini- og en maxiskole.

Mandag, tirsdag og onsdag har børn i fem til otte års alderen øvet sig i driblinger og spark i miniskolen, mens de 9 til 16-årige i maxiskolen har trænet hele ugen.

- Det har været rigtig varmt. Derfor har vi også købt 50 liter saft. Det er vigtigt, de får både væske og sukker, fortæller Jane Knudsen, der har bagt boller af 50 kg mel.

Som noget nyt kan de 140 fodboldspillere i år tage en pause fra banen på en seks meter høj klatrevæg.

- Den har været rigtig populær. Det er sjovt at se, hvordan nogle af børnene tager mod til sig og kommer op i toppen, siger Jane Knudsen.

I dag, fredag, er sidste træningsdag og fodboldskolen afsluttes traditionen tro med en VM-turnering.

Alle børn får en fodbold og et bevis for deres deltagelse med sig hjem.