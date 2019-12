145.000 stykker farligt fyrværkeri fjernet før salgsstart

KØBENHAVN:Allerede inden de danske butikker slog dørene op for salget af nytårskrudt søndag, har Sikkerhedsstyrelsen fjernet op mod 145.000 stykker farligt fyrværkeri fra markedet.

Det sker efter en omfattende kontrolindsats, hvor Sikkerhedsstyrelsen har kontrolleret og testet raketter, batterier og andet fyrværkeri i løbet af 2019.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Tallet dækker både over fyrværkeri, som er blevet testet og vurderet farligt, og noget, som ikke er mærket i overensstemmelse med reglerne, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

- Derfor har vi bedt branchen om at stramme op på egenkontrollen, og Sikkerhedsstyrelsen kommer til at tage strengere sanktioner i brug, hvis de oplever gentagne overtrædelser, siger han.

Fra søndag 15. december til og med 31. december er det muligt at købe sit fyrværkeri i de danske butikker.

I den forbindelse fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med, at det fyrværkeri, der sælges, er lovligt.

- Sikkerhedsstyrelsen har planlagt 240 tilsyn i perioden. Det betyder, at de kommer rundt til cirka hvert sjette salgssted og kontrollerer, om fyrværkeriet er korrekt mærket og lever op til reglerne, siger erhvervsministeren.

Al fyrværkeri, der sælges i de danske butikker, skal være CE-mærket.

Det betyder, at fyrværkeriet overholder EU-lovgivningen og opfylder de væsentligste sikkerhedskrav.

CE-mærket viser, at producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt.

Fabrikanter og importører risikerer en politianmeldelse, hvis der er grove fejl på fyrværkeriet.

Men ifølge Simon Kollerup skal forbrugerne stadig passe på, når de fyrer af eller kigger på, selv om kontrollen er omfattende.

- Fyrværkeri er flot og en vigtig del af nytåret for de fleste danskere. Men det er ikke legetøj, og man skal have den største respekt for, at det faktisk er farligt krudt, man har med at gøre.

- Myndighedernes kontrol alene kan ikke forhindre fyrværkeriulykker, for de fleste ulykker skyldes desværre, at folk ikke tænker sig om og ikke passer nok på, siger erhvervsministeren.

I perioden 27. december til og med 1. januar er det lovligt at fyre fyrværkeri af.

/ritzau/