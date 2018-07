15.000 skrubber sat ud i Limfjorden

VILSUND: - Ej, de er altså svære at holde for de er helt klistrede, lyder det fra en gruppe børnehavebørn, der har placeret sandalerne i vandkanten i Vilsund.

Sammen med pædagoger og lokale medlemmer af Dansk Fritidsfiskerforening får børnene mulighed for at komme i nærkontakt med naturen, når fritidsfiskerne torsdag formiddag sætter 15.000 skrubber ud i fjorden. Og engagementet mangler ikke hos børnene, der står med de små skrubber i deres spande og - nogle mere end andre - sætter fiskene påpasseligt ud i Limfjorden.

- Det handler om at hjælpe skrubbebestanden i fjorden for den er ikke for stor i forvejen. , siger Arne Rusbjerg, der er direktør i Venøsund Fisk og Skaldyr, hvor skrubberne er opdrættet og derudover også formand i Dansk Fritidsfiskerforening.

På trods af, at børnene både bliver distraheret af et par sæler, der kigger forbi, samt en død måge, der trækker en del interesse, så er glæden stor ved at komme helt tæt på fiskene og selv sætte dem ud i det lave vand.

De 15.000 skrubber bliver sat ud tre steder: Gudnæs Strand, Arup Dæmning og Vilsund.