København. To 16-årige drenge er tirsdag aften blevet stukket ned i Brønshøj i København.



Knivstikkeriet skete ud for en vandpibecafé på Frederikssundsvej.

- De bliver overfaldet af en gruppe på 15-20 personer, og herunder bliver de stukket - formentlig med en kniv, siger den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen.

Drengene flygter ind på vandpibecaféen, hvorfra der bliver ringet 112. Samtidig flygter overfaldsmændene i alle retninger.

Ofrene er bragt til sygehuset og skulle være uden for livsfare. Den ene er stukket i hovedet og i armhulen, mens efterforskningslederen ikke har oplysninger om, hvor den anden er ramt.

Politiet har afspærret området og mener at have fundet den kniv, der blev brugt i forbindelse med overfaldet.

Motivet kender politiet tirsdag aften ikke, men man mener umiddelbart ikke, at der er tale om et bandeopgør.

- De to forurettede er i hvert fald fuldstændig ukendte for os, siger Kenneth Jensen.

/ritzau/